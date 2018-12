L'Onu denuncia gli orrori sui migranti in Libia

OXFAM: MIGRANTI VULNERABILI A RISCHIO CON IL DL SICUREZZA

L'Oxfam, invece, nel suo report I sommersi e i salvati della protezione umanitaria ha raccolto le storie dei migranti cosiddetti vulnerabili che, dopo l'approvazione delle nuove norme del Dl Sicurezza, «da un giorno all'altro si sta vedendo negare il diritto all'accoglienza e all'integrazione». Si tratta di ragazze madri, neo maggiorenni arrivati soli in Italia, migranti traumatizzati e in fuga dall'orrore della guerra, da persecuzioni, dalle torture in Libia. «Quando sono arrivato in Libia sono stato rapito e portato in prigione. Lì le persone ogni giorno vengono picchiate e molti sono stati uccisi davanti ai miei occhi solo perché chiedevano di essere pagati per il lavoro che avevano svolto», racconta Ibrahim Salifu in una video-testimonianza, richiedente asilo accolto da Oxfam in un centro di accoglienza straordinaria. Per i traumi e gli abusi fisici e psicologici di cui è stato vittima, a Ibrahim è stata da poco riconosciuta la protezione umanitaria. «Sta studiando l'italiano, imparando e cercando un lavoro, ma dato che la protezione umanitaria gli è stata concessa dopo il 5 ottobre, dopo l'entrata in vigore del Decreto immigrazione e sicurezza, da poco convertito in legge, rischia nel prossimo futuro di ritrovarsi per strada, perché non potrà più entrare in un Centro di protezione per richiedenti asilo e rifugiati , dove avrebbe dovuto concludere il suo percorso di integrazione».