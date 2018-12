La Francia approva la manovra: rapporto deficit-Pil al 3,2%

La Francia ha votato in parlamento la manovra economica per il 2019 dopo le modifiche annunciate dal presidente Emmanuel Macron per fermare la protesta dei gilet gialli: il deficit aumenta di «8,5 miliardi di euro rispetto alla prima lettura», ha spiegato il ministro dei Conti Pubblici, Gérald Darmanin. Il rapporto deficit-Pil nominale, quindi, dovrebbe attestarsi al 3,2%, ma il dato è influenzato dalle misure una tantum dovute alla trasformazione del credito di imposta per la competitività e l'impiego in sgravio fiscale pieno che, da sole, valgono 0,9 punti percentuali. Senza questo provvedimento una tantum, il deficit si attesterebbe al 2,3% del Pil.

LEGGI ANCHE: Perché la Francia può sforare sul deficit e l'Italia no

«Ho ricordato a Bruxelles che la linea del governo resta quella di un ripristino delle nostre finanze pubbliche. La Commissione Ue ha perfettamente osservato le circostanze eccezionali in cui si trova la Francia» ha detto il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, intervenendo in aula dopo l'approvazione della manovra e dichiarando l'intenzione di scendere in breve tempo sotto la quota del 3% nel rapporto deficit-Pil. Parole in linea con quelle della ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, che ai microfoni di Cnews ha dichiarato: «L'Europa non è qualcosa che volta le spalle alle urgenze sociali». Ed ha poi garantito che Parigi tornerà «sotto al 3% nel 2020». Il cosiddetto "Projet de loi de finances" 2019 è stato approvato all'Assemblea Nazionale con 182 voti a favore e 52 contrari.

LEGGI ANCHE: Riforme e austerity, perché Italia e Francia hanno fallito