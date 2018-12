La protesta dell'Ungheria contro la "legge schiavitù"

Il presidente della Repubblica ungherese, Janos Ader, ha firmato la controversa legge sugli straordinari, destinata a entrare in vigore a partire da venerdì 21 dicembre. Ader ha detto che prima della firma «si è convinto che il livello della difesa dei lavoratori non è cambiato a seguito del provvedimento». La legge, che aumenta il tetto degli straordinari a 400 ore l'anno, straordinari che i datori di lavoro potranno pagare in un arco di tre anni, aveva innescato una protesta generale nel paese.

APPELLO AL CAPO DELLO STATO CADUTO NEL VUOTO

Dopo il voto in parlamento, i sindacati si erano appellati al capo dello stato, minacciando di provocare uno sciopero generale. Per la serata del 21 dicembre è stata indetta un'altra manifestazione a Budapest. E i sindacati stanno decidendo agitaziioni su scala nazionale.

PROTESTE DI PIAZZA CONTRO LA LEGGE E IL GOVERNO ORBAN

In migliaia, nei giorni scorsi, avevano manifestato proprio contro questa legge e contro il governo di Viktor Orban. La protesta ha assunto un carattere antigovernativo mai visto finora, con partiti, sindacati e organizzazioni civili in pieno sintonia. Le manifestazioni si sono ripetute sia il 19 che il 20 dicembre in una decina di città.