Catturata la mente dell'attentato a Charlie Hebdo, Peter Chérif

È finita la fuga di Peter Chérif, considerata la mente dell'attentato di Parigi al giornale satirico Charlie Hebdo del 7 gennaio del 2015 in cui morirono dodici persone. Conosciuto anche come Abu Hamza, 36 anni, era latitante dal 2011 ed è stato arrestato nello stato di Gibuti, nel Corno d'Africa, da cui è prevista l'estradizione verso la Francia. L'arresto sarebbe avvenuto lo scorso 16 dicembre, ad opera della polizia francese.

AVEVA COMBATTUTO IN IRAQ, FUGGITO DALLA POLIZIA PIÙ VOLTE

Peter Chérif era conosciuto alla polizia come criminale comune: la sua radicalizzazione sarebbe avvenuta in seguito, intorno al gruppo che si riuniva al parco Buttes-Chaumont, che era frequentato anche dai due fratelli Kouachi, gli autori dell'attacco al giornale satirico, uccisi dopo la fuga nelle periferie di Parigi. Chérif combattè in Iraq nei primi anni Duemila. Catturato e condannato dalle autorità irachene, scappò dal carcere e quindi fu fermato di nuovo e consegnato alle autorità francesi. Ma anche in questo caso, lasciato libero dalle autorità prima del giudizio, fece perdere le sue tracce. Era il gennaio del 2011. Da allora è rimasto un "fantasma" fino al 2015. Durante le indagini, si scoprì che aveva contatti frequenti con i fratelli Kouachi, fino a ipotizzare che fosse lui ad aver dato l'ordine dell'attentato per "vendicare" le vignette considerate blasfeme, probabilmente su indicazione delle centrali del terrori nello Yemen, dove aveva combattuto. Inoltre Chérif avrebbe conosciuto e sarebbe stato in contatto anche con Ameby Coulibaly, autore dell'attacco, sempre nel 2015, all'Hyper Cacher di Parigi.