Chi vince e chi perde con il ritiro Usa dalla Siria

TURCHIA: PRONTI A RIFARSI SUI CURDI

Gli Usa e la Turchia, un membro della Nato, hanno collaborato in Siria tra continue frizioni legate ai curdi, considerati terroristi da Ankara e alleati di Washington in funzione anti-Isis. L'uscita di scena voluta da Trump lascia mano libera a Recep Tayyip Erdogan per continuare le operazioni militari in Siria in funzione anti-curda.

ISIS: I JIHADISTI RIFIATANO

Nell'annunciare la sua decisione, Trump ha assicurato che l'«Isis è stato sconfitto e che non c'è più motivo di restare in Siria». Nonostante il Califfato come entità territoriale sia effettivamente stato distrutto, in Siria e Iraq restano ancora migliaia di jihadisti e di loro sostenitori. I 2 mila soldati Usa erano la principale minaccia per i terroristi insieme ai loro alleati curdi. Questi ultimi hanno già fatto sapere che in assenza degli Usa saranno costretti a rivolgere i loro sforzi per fronteggiare la Turchia. La conseguenza sarà un allentamento della presa contro i residui dello Stato islamico, che avrà l'occasione di rifiatare.

CHI PERDE: CURDI E ISRAELE

CURDI: ABBANDONATI CONTRO TRE NEMICI

Le forze curde, a cui va il merito principale della sconfitta del Califfato in Siria come in Iraq, rischiano ora di essere abbandonate al loro destino dopo essere state per quattro anni il più fidato alleato degli americani nella regione. I miliziani, senza la presenza e la protezione di Washington, potrebbero dover affrontare tre avversari contemporaneamente: la Turchia, il regime siriano e l'Isis. Ankara vede da sempre i curdi come la principale minaccia e punta a sloggiarli dal suo confine meridionale. Damasco ha già dichiarato che non accetterà un'entità autonoma nel suo territorio. Mentre lo Stato islamico, ora al limite delle forze, potrebbe riguadagnare energie e lanciare una controffensiva.

ISRAELE: HEZBOLLAH SI RAFFORZA

L'uscita degli Usa comporterà automaticamente un rafforzamento dell'Iran e di Hezbollah, due minacce esistenziali per lo Stato di Israele. Washington è da sempre il garante della sicurezza di Tel Aviv, dove iniziano a dubitare dell'affidabilità della protezione americana. All'indomani della decisione di Trump, il quotidiano Haaretz ha titolato in prima pagina: «Washington è un alleato, ma fino a un certo punto».