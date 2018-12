Perché il segretario alla Difesa Mattis si è dimesso

Sullo sfondo il pericolo che l'Isis, marginalizzato in un'area al confine con l'Iraq, possa rialzare la testa, nonostante Trump canti vittoria. Una vittoria che per molti è ancora lontana dall'essere definitiva. È proprio quest'ultimo il peggior timore di chi nelle ultime ore continua disperatamente a pressare per un ripensamento del tycoon: al Pentagono, dove si parla di «errore colossale», e all'interno della stessa Casa Bianca, dove il Consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton giorni fa aveva indicato una strada ben diversa sulla questione siriana. Intanto Benyamin Netanyahu ha assicurato che Israele «continuerà ad agire con forza contro i tentativi dell'Iran di arroccarsi in Siria»: «Intensificheremo gli sforzi e so che lo faremo con il pieno sostegno e appoggio degli Usa», ha affermato.

PROTESTA BIPARTISAN AL CONGRESSO

Mentre al Congresso si alza un coro bipartisan per chiedere al presidente un chiarimento, soprattutto sulla strategia complessiva dietro la sua decisione. Con molti osservatori che mettono in evidenza come la posizione assunta da Trump sia paradossalmente molto simile all'atteggiamento di Barack Obama sulla politica da seguire in Medio Oriente, una visione secondo cui non è compito degli Usa interferire negli affari della regione. Solo che allora Obama, che pose fine all'avventura in Iraq, sulla Siria ascoltò invece chi predicava cautela.