Parigi in apprensione per il sesto sabato di protesta dei gilet gialli. Centinaia di manifestanti sono comparsi a sorpresa nel quartiere di Montmartre, su appello di uno dei leader del movimento, Eric Drouet. I negozi del quartiere, uno dei più turistici della capitale, hanno cominciato a chiudere le saracinesche. A Versailles, dove lo stesso Drouet aveva dato appuntamento su internet, nessun manifestante, tanto che le strade sono state riaperte. Polizia e blindati sono in allerta a Parigi, ma anche a Lione, Tolosa, Orleans e in Bretagna. Il cambio di programma dell'ultimo momento potrebbere essere dovuto alla scarsa affluenza unita all'imponente presenza di forze dell'ordine.

NELLA NOTTE LA DECIMA VITTIMA DALL'INIZIO DELLA PROTESTA

Intanto, nel corso della notte, un automobilista è rimasto ucciso nel corso di un incidente stradale provocato da un blocco dei gilet gialli a Perpignan, nel Sud-ovest del Paese Si tratta della decima vittima dall'inizio della mobilitazione. Numerosi i blocchi sulle strade e autostrade. Oltre al traforo del Monte Bianco, lunghe file sulla A7 dove i gilet gialli hanno bloccato l'autostrada a sud di Lione. La polizia è intervenuta e il tentativo di sgombero è in corso.