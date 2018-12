Le cose da sapere sullo sbarco negato a Open Arms

La nave spagnola Open Arms con più di 300 persone a bordo «non ha un porto di sbarco e Malta nega l'approvvigionamento. È un'emergenza di Natale». È questo il drammatico appello lanciato su Twitter dall'Ong spagnola Proactiva che opera con Open Arms. L'Ong ha riferito di aver salvato il 21 dicembre 300 migranti a bordo di tre barche «in pericolo di naufragio». A bordo c'era anche un neonato di due giorni con la mamma, gli unici che sono stati fatti scendere nel corso della mattinata dalle autorità maltesi. Mamma e figlio sono poi stati trasferiti in ambulanza all'ospedale Mater Dei dell'isola.

SALVINI SU TWITTER: «LA PACCHIA È FINITA »

Sul caso è intervenuto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che in un tweet ha scritto: «La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, ha raccolto 200 immigrati e ha chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta (dopo aver fatto giustamente sbarcare una donna e un bambino) ha detto di no. La mia risposta è chiara: i porti italiani sono chiusi! Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita».