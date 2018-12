Anche l'inviato anti-Isis lascia Trump

Ma Trump va dritto per la sua strada: mentre il governo è in shutdown, il presidente alla Casa Bianca si lancia in una serie di tweet di critica ai media per le "fake news" sulla Siria. «L'Isis è fondamentalmente sconfitto e altri paesi, inclusa la Turchia, dovrebbero essere in grado facilmente di occuparsi di quel che ne resta» twitta il tycoon.

LA TELEFONATA CON ERDOGAN

Proprio la telefonata di una settimana fa con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan avrebbe scatenato - secondo indiscrezioni - la decisione di Trump di ritirare le truppe Usa dalla Siria. «Vuoi sapere una cosa, è tutta tua. Io lascio», sarebbero state le parole di Trump a un Erdogan che gli ribadiva di non capire l'appoggio americano ai curdi siriani, considerati da Ankara una minaccia alla propria sicurezza nazionale. Parole che sono state una doccia fredda per i consiglieri del tycoon, impegnati in un pressing di giorni per cercare invano di farlo tornare sui suoi passi. La Siria - è stata la risposta del presidente - costa agli Stati Uniti una «fortuna e per cosa? Che cosa ne ricaviamo?». Irremovibile il tycoon non ha ascoltato nessuno: con il suo annuncio ha colto di sorpresa gli alleati e la sua stessa amministrazione, innescando un effetto domino che da Mattis - considerato da molti l'ultimo adulto nella Casa Bianca - si è allargato a McGurk. E ora si temono nuovi pesanti uscite.