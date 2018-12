Perché il ritiro di Trump dal Medio Oriente rianima il terrorismo

La porta sbattuta in faccia a Donald Trump dall'ex segretario alla Difesa James Mattis è un terremoto per il Pentagono e per la Casa Bianca, e lo sarà per il Medio Oriente. Brinda sicuramente, nelle sale sontuose del Cremlino, Vladimir Putin: per «cane pazzo», come si fa chiamare Mattis, veterano orgoglioso di tre guerre (Golfo, Afghanistan e Iraq), con il vecchio nome di battaglia, il pericolo più grande erano la Russia e l'Iran. Teheran, vista la coabitazione di Trump con il genero ebreo Jared Kushner, amico del premier israeliano Benjamin Netanyahu, resta una bestia nera della politica estera degli Usa. Ma in compenso il presidente russo tira un sospiro di sollievo, anche per i nuovi scenari che si aprono per lui in Asia con il siluramento dell'ex capo del Pentagono.

TUTTA COLPA DI QUEL RITIRO DELLE TRUPPE

Mattis era in collisione totale, da mesi, con il presidente americano, per le visioni opposte sul ruolo dell'America nel mondo. «Non vogliamo essere i poliziotti del Medio Oriente. Vinto l'Isis», per Trump, «è tempo per i nostri giovani di tornare a casa!». Il comunicato a sorpresa del ritiro immediato di 2 mila soldati dal Nord della Siria e, subito dopo, a tambur battente, di altri 7 mila, cioè della metà del contingente Usa, dall'Afghanistan, è stato un pugno nello stomaco per Mattis: l'ex generale non era, con ogni probabilità, stato avvisato della dichiarazione repentina di Trump sul dietrofront. Anche se se lo aspettava, ne discuteva accesamente con lui, maturando l'idea delle dimissioni. Putin lo ha viceversa preso di buon grado a patto che, ha ironizzato, avvenga davvero e quanto prima.