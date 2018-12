Viaggio tra le ferite di Mostar

«Entrai a Heliodrom il 30 giugno del 1993: ci facevano stare in una stanza colma di persone all’inverosimile, dovevamo fare i turni per sederci», dice Alija Humo, un reduce. I 74 anni hanno incurvato le sue spalle: «Una volta fui costretto a brucare l’erba davanti a tutti per due ore perché non mi ero tagliato la barba», racconta. «Un’ altra volta ci diedero una zuppa bollente e 11 secondi per berla. Ci si ustionava, ma non avevamo altro da mangiare».

PRIGIONIERI USATI COME SCUDI UMANI

I prigionieri venivano spesso portati al fronte per essere usati come scudi umani durante le battaglie. Nella Alekse Šantića, una guida accompagna i turisti tra le macerie delle case non ricostruite: a Mostar la guerra è anche business. Edin Batlak è un agente di commercio e il suo ufficio si trova proprio sulla Šantića: «Ci portavano al fronte e ci usavano come scudi umani, per proteggere l’avanzata delle truppe dell’Hvo. Tanti amici sono morti qui, sono fortunato a essere ancora vivo».