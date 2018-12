Le proteste che hanno infiammato il 2018

TENSIONI IN CATALOGNA PER LA DIADA

Barcellona è tornata a manifestare in occasione della Diada, che ricorda un episodio della guerra spagnola del 1714: un pretesto per chiedere l’indipendenza della Catalogna a un anno dal referendum considerato illegale dall’esecutivo di Madrid, che ha portato allo scioglimento del governo regionale e a nuove elezioni, vinte dal separatista Quim Torra. Nel frattempo l’ex leader catalano Carles Puigdemont, in esilio volontario in Belgio, guidava una sorta di governo ombra, mentre a Madrid, il primo giugno 2018, si insediava il socialista Pedro Sanchez, dopo il governo del dimissionario e conservatore Mariano Rajoy.

CORTEI CONTRO MORALES IN BOLIVIA

Migliaia di agricoltori si sono riversati in strada a La Paz contro il presidente boliviano Evo Morales e la legge che a loro dire limiterà le piantagioni di coca. Pochi giorni prima due coltivatori erano morti in uno scontro con la polizia. Il 10 ottobre si è tenuta una nuova manifestazione in occasione dei 32 anni di democrazia del Paese al grido di «La Bolivia ha detto no», con riferimento al referendum del 2016 che ha bocciato la possibilità per Morales di ricandidarsi nel 2019, per la quarta volta. Sempre a ottobre si sono tenuti nuovi cortei degli indigeni contro le grandi opere volute dal presidente e che metterebbero a rischio l’ Amazzonia.