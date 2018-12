Pakistan, l'ex premier Sharif condannato a 7 anni per corruzione

SHARIF: CONTRO DI ME ACCUSE POLITICHE

L'ex premier commentando la sentenza ha detto che le accuse contro di lui sono state soprattutto politiche e che con ogni probabilità farà ricorso. In realtà per Sharif la condanna poteva essere anche peggiore, l'ex politico è stato infatti assolto per mancanza di prove in un secondo caso, quello della Flagship Investment. Due dei suoi figli Hassan e Hussain, coinvolti nel processo sono stati a loro volta condannati ma non si trovano in Pakistan per il momento e quindi considerati latitanti.

GIÀ TRASFERITO IN CARCERE

Secondo fonti giudiziarie pakistane Sharif è stato già arrestato e verrà presto trasferito in carcere. Inizialmente l'istituto penitenziario doveva essere quello di Rawalpindi, ma la Corte ha deciso di accettare la richiesta dello stesso ex premier che aveva presentato domanda per scontare la pena a Lahore.