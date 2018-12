La rete di enti e fondazioni con cui Mosca esercita il soft power

I PAPERONI RUSSI DIETRO IL VALDAI DISCUSSION CLUB

Del tema si è occupata in particolare Kateryna Smagliy, autrice per l’Institute of Modern Russia del recente studio Pro-Kremlin Expert Propaganda in Moscow, Europe and the U.S.. A Case Study on Think Tanks and Universities. Tra i think tank da lei esaminati c’è per esempio il Valdai Discussion Club creato nel 2004 dal Cremlino con l’obiettivo di svolgere «analisi di studiosi ad alto livello indipendenti e obiettive sugli sviluppi politici, economici e sociali in Russia e nel mondo». Nella sua fondazione ebbero ruolo altri due pensatoi, il Consiglio di politica estera e di difesa e il Consiglio russo di affari internazionali assieme a due istituzioni accademiche: l’Istituto di Stato di Mosca di relazioni internazionali e l’Università nazionale di ricerca-Alta scuola di economia. Tra i finanziatori compaiono la Severstal di Aleksej Mordashov secondo uomo più ricco di Russia, con una fortuna da 18,7 miliardi di dollari; la Alfa Bank di Mikhail Fridman, ottavo russo più ricco con una fortuna da 15,1 miliardi di dollari; la Renova Charity Foundation di Viktor Vekselberg, paperone numero 9 con 14,4 miliardi; la Metalloinvest di Alisher Usmanov (numero 10, con 12,5 miliardi). Alla guida di Valdai c’è Andrey Bystrytsky ex-direttore del programma informativo al canale tivù di Stato Rossiya e della ex emittente radiofonica internazionale di Stato Golos Rossii. Mentre il direttore accademico Fedor Lukyanov siede nel presidium del Consiglio russo di Affari internazionali.