Torna a brillare la Natività di Betlemme

COME LA MECCA DEI CRISTIANI

L'ultima scoperta, durante gli scavi per il pavimento, sono due lampade in vetro simili a quelle appese nella grotta sotterranea di Gesù (il punto più sacro della chiesa), ma in questo caso rotte e interrate nel VI secolo, secondo quanto è stato ricostruito, in un rito di buon auspicio, quasi a voler proteggere la basilica. È un'altra sorpresa che ha meravigliato i restauratori. E che, come nella cristianità delle origini, ha riunito greci-ortodossi, cattolici e armeni, altrimenti frequenti a diverbi in Terra santa: anche i rappresentanti delle tre chiese che, come al Santo sepolcro di Gerusalemme, convivono nella Natività, si dicono increduli (proprio come lo struggente San Tommaso riemerso in un altro mosaico) della bellezza dei restauri. Betlemme, che vive del turismo dei luoghi sacri, vuole farne la Mecca dei cristiani, «un luogo che tutti dovranno vedere nella vita».