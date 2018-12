Cosa sappiamo del nuovo bombardamento di Israele in Siria

NUMERI DISCORDANTI SUGLI OBIETTIVI COLPITI

Sugli obiettivi colpiti a Natale presso Damasco sono giunte notizie contrastanti, mentre Israele ha mantenuto in merito un riserbo totale. Secondo la versione russa, l'antiaerea siriana ha intercettato 14 dei 16 missili israeliani, lasciando così intendere che quell'attacco non ha avuto il successo sperato. La televisione statale israeliana ha invece affermato che «sono stati completamente distrutti tre obiettivi iraniani». Pare comunque confermato che durante il raid due voli civili (della Cham Wings e dalla Iraqi Airways) si siano trovati in difficoltà: il primo ha rinunciato ad atterrare a Damasco ed ha proseguito a Nord per Latakya.

GIALLO SUGLI ATTACCHI CONTRO DIRIGENTI HEZBOLLAH

Non ha invece trovato conferma, nè in Libano nè in Israele, una notizia diffusa da Newsweek secondo cui Israele avrebbe tentato di colpire dirigenti Hezbollah che si apprestavano a decollare da Damasco per l'Iran. «Israele non colpisce dirigenti di Hebzollah» ha affermato Amos Yadlin, ex capo dell'intelligence militare che dirige ora un Istituto di studi strategici. In definitiva, ha aggiunto, al di là degli obiettivi colpiti a Damasco, con questa operazione Israele ha voluto chiarire sia agli Usa sia alla Russia che intende mantenere una piena libertà di azione in Siria.

MOSCA INFORMATA IN ANTICIPO DEL NUOVO RAID

Nel settembre scorso l'abbattimento accidentale di un aereo russo a Latakya (da parte della contraerea siriana, in seguito ad un raid israeliano) provocò forti tensioni fra Israele e Russia. In seguito, varie delegazioni hanno cercato di ridurre le frizioni e anche il 25 - secondo i media locali - Israele ha dato alla Russia un breve preavviso dell'attacco. Ma a quanto pare questo canale di comunicazione non ha funzionato a dovere e ancora una volta il malumore di Mosca non ha tardato a manifestarsi con la massima chiarezza.