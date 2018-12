Chi era Imre Nagy e perché Orban ha rimosso la sua statua

LA DISTANZA DAL PARTITO E LA RIVOLUZIONE DEL 1956

Critico nei confronti della linea del Partito guidato da Matyas Rákosi, Nagy venne costretto nel 1949 all'autocritica. Dopo una parentesi di insegnamento, tornò alla ribalta nel 1953 quando i successori di Stalin, in particolar modo Lavrentii Beriya, lo scelsero per guidare il governo dopo Rakosi. Nagy incarnò così il cosiddetto Nuovo Corso. Gli equilibri però cambiarono velocemente. Beriya venne arrestato e Rakosi si prese la sua rivincita. Nel 1955 Nagy fu costretto alle dimissioni, finendo espulso dal partito. Tornò però alla guida del governo con la rivoluzione del 23 ottobre 1956. I rivoltosi chiedevano il multipartitismo e l'uscita dell'Ungheria dal Patto di Varsavia. Nagy cercò di mediare tra Mosca e le richieste degli ungheresi, ma alla fine si schierò con il popolo. I sovietici invasero Budapest il 4 novembre 1956 con circa 200 mila uomini e 4 mila carri armati. Nagy con i suoi collaboratori si rifugiò nell'ambasciata jugoslava. Venne però prelevato dai russi. Trasportato in Romania fu fatto rientrare segretamente in patria per essere condannato a morte nel 1958. Nagy fu riabilitato con un funerale di Stato dopo la fine del socialismo nel Paese, il 16 giugno 1989.