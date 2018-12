Cosa sappiamo della ragazza decapitata in Marocco

LE INDAGINI SULL'ALTRO OMICIDIO

Nel frattempo le indagini sul duplice omicidio delle due turiste hanno portato al fermo di 18 sospetti che, secondo le indagini del BCIJ, l'ufficio centrale di indagini giudiziarie, potrebbero essere coinvolte del delitto. Se le accuse fossero confermate, si profilerebbe una rete di malavitosi, secondo gli inquirenti «ispirata all'Isis» e «sotto l'influenza dell'emiro del terrore, Abu Bakr al Baghdadi», ma non direttamente collegata all'autoproclamato Stato islamico. Secondo Abdelhak Khiame, capo del BCIJ, almeno per il momento non ci sarebbero evidenze del fatto che l'omicidio sia stato commesso in coordinamento con i terroristi attivi in Siria, Iraq o Libia.