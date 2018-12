Guida alle elezioni nella Repubblica democratica del Congo

Per la prima volta in 58 anni di indipendenza, le elezioni di domenica 30 dicembre 2018 nella Repubblica Democratica del Congo potrebbero essere vinte da un candidato dell'opposizione. Il risultato sarà proclamato il 15 gennaio pur in assenza del voto nelle province di North Kivu, Yumbi e Mai-Ndombe, oltre che a Butembo e Beni. In queste aree si andrà infatti alle urne a marzo, per via dell'epidemia di Ebola che ha già causato 326 vittime. Il voto, d'altra parte, era stato già rinviato al 30 dicembre dal 23, data slittata per via di un misterioso incendio scoppiato in un magazzino di materiale elettorale, con la distruzione di almeno 8 mila macchine per votare. In realtà in base alla Costituzione si sarebbe dovuto votare il 27 novembre 2016, visto che l'ultimo mandato del presidente Joseph Kabila scadeva il 20 dicembre di quell'anno. Per correre un'altra volta, il capo dello Stato aveva fatto approvare una riforma costituzionale ad hoc, salvo poi fare un passo indietro dopo proteste interne, violenze e pressioni internazionali.