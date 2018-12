Settimo sabato di proteste dei gilet gialli in Francia

Dopo il "sesto atto" del 22 dicembre, il 29 dicembre i gilet gialli sono tornati in piazza - timidamente - per il settimo sabato di fila. Cortei sono stati organizzati a Parigi ma anche in altre città come Marsiglia, Lione, Tolosa, Rouen, Strasburgo e Bordeaux. Il movimento nato contro il caro-carburante pare comunque essersi sgonfiato, settimana dopo settimana: sabato scorso il ministero dell'Interno francese aveva contato non più di 38.600 manifestanti, contro i 66 mila della settimana precedente e i 282 mila della prima giornata di mobilitazione, il 17 novembre scorso. Secondo molti gilet, però, la bassa affluenza degli ultimi tempi di mobilitazione è da ascrivere solo alle feste: a gennaio è prevista una ripresa. «È necessario che tutti si rendano conto che non siamo pronti a fermarci. Il movimento non è morto», ha detto alla Afp ripreso da Le Figaro, Thierry, carrozziere di 51 anni. «Non siamo contro le tasse», gli ha fatto eco Monica, 22 anni. «Ma non è possibile che siano sempre gli stessi a pagare sempre di più».