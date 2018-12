Terremoto di magnitudo 7 nelle Filippine

Intanto in Indonesia il vulcano Krakatoa, la cui eruzione ha provocato il violento tsunami che a Natale ha ucciso almeno 430 persone, ha perso oltre due terzi della sua altezza e del suo volume nell'ultima settimana. Secondo gli esperti del Centro indonesiano per il contenimento dei disastri geologici, attualmente il vulcano è alto 110 metri, rispetto ai 338 metri di settembre. Il suo volume, inoltre, è ora di 40-70 milioni di metri cubi, ovvero 150-180 metri cubi in meno rispetto al 22 dicembre scorso, giorno dell'eruzione e del conseguente devastante tsunami. Gran parte di questa massa potrebbe essere scivolata in mare in un unico movimento. Questo spiegherebbe lo spostamento dell'acqua e la generazione delle onde alte fino a 5 metri che hanno investito le vicine coste di Giava e Sumatra.

IL PRECEDENTE TSUNAMI DEL 2004

L'area fortemente sismica era stata colpita il 26 dicembre 2004 da un altro tsunami, causato da un terremoto di magnitudo 9.1 nell'Oceano Indiano, che interessò le coste di tutto il sudest asiatico e arrivò fino alle coste africane. Si stima che le vittime furono tra 250 mila e 270 mila, ma un bilancio definitivo non fu mai fornito per l'altissimo numero di dispersi, circa 50 mila. La più colpita fu proprio l'Indonesia con oltre 130 mila morti accertati e 170 mila stimati. L'epicentro del terremoto che diede origine allo tsunami fu a nord dell'isola di Sumatra.