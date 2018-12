La foto del marinaio gay che bacia il marito come V-J Day in Times Square

La foto è stata scattata nel 1945 a New York, in occasione del "Victory over Japan Day", poche ore dopo l'annuncio della resa di Tokyo che aveva posto fine al conflitto per gli Stati Uniti. Il marinaio immortalato, che aveva un appuntamento a Times Square, decise di festeggiare baciando l'infermiera più vicina. O almeno così racconta la leggenda. Settantatré anni dopo il marinaio Bryan Woodington, 33 anni, è rientrato a casa per le vacanze, in Florida, dopo sette mesi di stanza nel Golfo Persico e in Europa. Ad attenderlo c'era il marito Kenneth, con cui ha deciso di ricreare l'iconica immagine. Dopo qualche messaggio di protesta, la coppia non si è scomposta. Spiegando di essere stata educata «a trattare con gentilezza e rispetto le persone che hanno una vita diversa». Dopo questa frase, i due ragazzi hanno conquistato il sostegno dell'opinione pubblica in diverse parti del mondo.