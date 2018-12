Chi è il nuovo direttore della sala stampa in Vaticano

Papa Francesco ha accettato la rinuncia del direttore e del vice direttore della sala stampa della Santa Sede, Greg Burke e Paloma García Ovejero, e ha nominato direttore ad interim Alessandro Gisotti, finora coordinatore dei social media del dicastero per la Comunicazione.

Nuovo ricambio, dunque, alla guida della sala stampa vaticana, dopo che nel luglio 2016 l'americano Greg Burke - che già dal febbraio di quell'anno aveva rimpiazzato padre Ciro Benedettini come vice direttore - aveva sostituito padre Federico Lombardi come direttore e la spagnola Paloma Garcia Ovejero era stata nominata sua vice. La nomina di Gisotti, alle spalle una lunga esperienza a Radio Vaticana, segue di pochi giorni quelle di Andrea Tornielli come nuovo direttore editoriale dei media vaticani e di Andrea Monda come nuovo direttore dell'Osservatore Romano, completando di fatto una vera e propria "rivoluzione" nella comunicazione della Santa Sede.

«Paloma ed io abbiamo rassegnato le dimissioni, in vigore dal primo gennaio. In questo momento di transizione nelle comunicazioni vaticane, pensiamo che sia meglio che il Santo Padre sia completamente libero di riunire una nuova squadra», ha twittato Burke. Per poi aggiungere: «Sono entrato in Vaticano nel 2012 (come consulente della Segreteria di Stato per la comunicazione, ndr). L'esperienza è stata affascinante, per non dire altro. Grazie, papa Francesco. Un abbraccio fortissimo». E poi ancora: «Nuovo anno. Nuove avventure!». A sua volta, Paloma Garcia Ovejero ha twittato: «Termina una tappa. Grazie, Santo Padre, per questi due anni e mezzo! Grazie, Greg, per la tua fiducia, la tua pazienza e il tuo esempio».