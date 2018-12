Gli scontri durante le elezioni presidenziali in Congo

SCONTRI NEL SUD KIVU

Scontri si sono registrati nella provincia orientale di South Kivu, dove sono morti un poliziotto, un funzionario addetto alle urne e due civili: nonostante questo, il presidente uscente Joseph Kabila, al potere da 17 anni e accusato dall'opposizione di avere manipolato il voto a suo vantaggio, è apparso in serata sugli schermi tv per congratularsi con gli elettori per avere votato «in pace e con dignità». Le elezioni avrebbero dovuto tenersi già due anni fa, ma sono state rinviate più volte, secondo funzionari di governo, per problemi logistici.

PROTESTE A EST PER IL RINVIO DEL VOTO A MARZO

Violente proteste sono esplose anche in altre aree del paese. A Beni diverse centinaia di giovani hanno inscenato un voto di protesta contro la decisione di posticipare il voto. Le autorità hanno infatti deciso di spostare le elezioni a marzo adducendo il pericolo costituito dall'epidemia di Ebola che affligge l'est del Paese africano. Prima di procedere alla votazione i giovani si sono lavati le mani, in segno di protezione contro il virus Ebola. Molti hanno cantato in swahili, «votare è un nostro diritto e nessuno può fermarci». «Crediamo che le nostre voci debbano essere ascoltate come quelle degli elettori di altre province, sono venuto a votare perché è un mio diritto e non un favore che mi fanno», ha detto Jacob Salamu, di 24 anni. «Non abbiamo l'Ebola, Kabila è peggio di Ebola», ha aggiunto Salamu.