Il giuramento di Jair Bolsonaro come presidente del Brasile

Il neopresidente brasiliano ha assicurato anche che ha scelto la sua equipe «in base a considerazioni tecniche» e non per appartenenza a un partito, che nel passato è stata «l'origine dell'incompetenza e della corruzione» e ha promesso di promuovere un «circolo virtuoso» in campo economico, che serva per rilanciare la crescita e la fiducia dei mercati esteri, attraverso «riforme strutturali» che garantiscano «la sostenibilità dei conti pubblici», così come «meno regolamenti e meno burocrazia».

LULA: «UN ANNO DI LOTTA E RESISTENZA»

A promettere battaglia contro il nuovo governo ci ha pensato l'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, che ha diffuso un messaggio dalla sua cella di Curitiba promettendo «lotta e resistenza» nei confronti di Bolsonaro. «Possono catturare una persona, come hanno fatto con me, ma non potranno imprigionare le nostre idee e ancora meno potranno impedire che il futuro diventi realtà», ha scritto Lula, che dallo scorso aprile sconta una condanna a 12 anni per corruzione e riciclaggio. Lula ha ripreso uno degli slogan di Bolsonaro: «Il Brasile ha bisogno di cambiare, sì, ma deve cambiare in meglio» e ha promesso: «Non abbasseremo la testa, né lasceremo che sciupino la nostra gioia di vivere e di combattere per giungere a tempi migliori». L'ex presidente ha concluso il suo messaggio citando le parole di una canzone di Chico Buarque: «Domani sarà un altro giorno».