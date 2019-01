Le cose da sapere sul processo per l'omicidio Khashoggi

CHI SONO GLI IMPUTATI

Tra gli imputati per l'omicidio di Khashoggi c'è anche il numero 2 dei servizi di intelligence sauditi, il generale Ahmed al-Assiri, stretto collaboratore del principe. Mentre il principe Mohammed Bin Salman è rimasto fuori dalle indagini, perché secondo la procura era all'oscuro dell'operazione. Il commando arrivato in Turchia avrebbe avuto il compito, questa la versione ufficiale delle autorità saudite, di convincere il giornalista a tornare in patria. Ma dopo una «colluttazione» con Khashoggi, al giornalista sarebbe stata fatta un'iniezione per addormentarlo risultata fatale. Questa verisone non ha mai convinto gli inquirenti turchi, convinti che si sia trattato di un assassinio «premeditato». Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha detto che l’ordine è arrivato «dai massimi vertici del governo saudita», cioè dal principe ereditario.