I meriti di Trump dietro la nuova veste di Kim Jong-un

Le sue parole sono state ferme, non scevre di minacce, ma pacate perché mirano palesemente a un accordo: «Sono pronto ad incontrare nuovamente Donald Trump in qualsiasi momento, ma la mia pazienza sta finendo. Se gli Stati Uniti non dovessero mantenere la promessa fatta al mondo e persistessero nelle sanzioni e nelle pressioni contro la Repubblica popolare democratica di Corea, potremmo essere costretti a esplorare un nuovo percorso per difendere la sovranità del nostro Paese e gli interessi supremi del nostro Stato». Con evidenza, Kim punta a ottenere il risultato pieno: il ritiro della protezione atomica e militare che gli Stati Uniti garantiscono alla Corea del Sud. Obiettivo praticabile, condiviso con la Cina di Xi Jinping. Obiettivo che Trump non ha negato, sia pure con garanzie e in prospettiva di medio-lungo periodo.

TRUMP È RIUSCITO DOVE OBAMA AVEVA FALLITO

Il percorso di pace è chiaramente ancora lungo e irto di ostacoli, ma è evidente che Trump è riuscito a far cessare la spirale bellicista sulla quale Kim si era avventurato e che ha fatto tremare il mondo, l’ha convinto a trattare e per di più è riuscito a farsi spalleggiare dalla Cina comunista. In sede di bilancio del 2018 questo non piccolo merito di Trump non può essere taciuto: ha disinnescato la più pericolosa escalation militare del pianeta, giunta alle soglie di un conflitto devastante e ha trovato la strada per la trattativa. Barack Obama, ad esempio, non c’era riuscito.