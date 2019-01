La Supercoppa italiana tra discriminazione e fake news

Sulla finale di Supercoppa tra Juventus e Milan che si giocherà il prossimo 16 gennaio a Jeddah, in Arabia Saudita, insieme alla (motivata) indignazione per la discriminazione nei confronti delle donne, sta circolando anche una fake news rilanciata, tra gli altri, dalle parlamentari Giorgia Meloni e Laura Boldrini. Anche il Corriere della Sera, nell'editoriale del tre gennaio, era incappato nello stesso errore (più tardi è stato corretto). Se infatti è vero, come spieghiamo in questo articolo, che le donne sono discriminate perché esiste un settore dello stadio riservato ai soli uomini (mentre non è previsto il contrario), non è invece vero che le donne possono entrare solo se accompagnate. «Le donne alla #SuperCoppaItaliana vanno allo stadio solo se accompagnate dagli uomini. Ma stiamo scherzando? I signori del #calcio vendano pure i diritti delle partite ma non si permettano di barattare i diritti delle donne!» ha scritto su Twitter Laura Boldrini. Stesso errore per la Meloni che, su Facebook, aveva scritto: «Supercoppa italiana Juve-Milan in Arabia Saudita. Le donne possono andare solo accompagnate nel settore famiglie, da sole no, perché l'Islam non lo ammette. Quindi una donna italiana che volesse comprarsi il biglietto per vedere la partita da sola o con un gruppo di amiche, non può farlo. Ma che schifo è?».