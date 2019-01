Macron perde anche il nuovo capo della comunicazione

È durato appena quattro mesi, accanto al presidente francese Emmanuel Macron. Sylvain Fort, direttore della comunicazione e ghost wrtier di monsieur le président ha deciso di lasciare l'Eliseo, secondo quanto rivelato dal quotidiano Le Parisien. Sylvain Fort aveva preso in mano la comunicazione di Macron a settembre, dopo le dimissioni del portavoce Bruno Roger-Petit, che a sua volta aveva retto appena un anno nel ruolo. Fort era di fatto incaricato di gestire il delicatissimo caso Benalla, l'ex guardia del corpo allontanata dalla presidenza della République dopo aver picchiato violentemente dei manifestanti e che godeva di uno status e di una libertà di azione difficilmente riconducibile al suo ruolo. Le Parisien ha scritto che Fort lascerà la sua posizione per motivi personali. E lui stesso ha spiegato al quotidiano d'Oltralpe che partrà entro la fine del mese di gennaio. Ma intanto promette fedeltà al presidente: «La mia lealtà nei suoi confronti resterà totale ». Secondo Le Figaro, Macron sarebbe stato avvisato da diverse settimane della decisione di Fort e avrebbe cercato di trattenerlo. Negli ultimi giorni il caso Benalla è tornato in prima pagina sulla stampa francese, con la scoperta che Macron continuava a scambiare messaggi con l'ex responsabile della security.