Romney e gli altri nemici di Trump in vista del 2020

Effettivamente Romney ha mancato per più volte la Casa Bianca: nel 2008 finì per farsi da parte, in favore di McCain, contro Barack Obama e nel 2012, sempre contro Obama, fu il candidato – perdente – dei repubblicani; quattro anni dopo ci riprovò contro Hillary Clinton ma, come gli altri aspiranti del Gop, fu barbaramente scavalcato da Trump. Larga fu, anche nel 2016, l'eco dell'invettiva di Romney contro il tycoon pronto a mettere a ferro e a fuoco l'establishment repubblicano, che tutto voleva tranne Trump. Trump definiva da «fessi» la politica estera degli Stati Uniti, loro (Bush senior e junior in testa) lo definivano un presuntuoso ignorante. Alle primarie arrivarono a boicottarlo, coalizzandosi tra moderati come Romney e falchi come Ted Cruz o Marco Rubio. Tattica inutile perché Trump, contro ogni previsione, sbaragliò tutti.

ANCHE I BUSH CONTRO TRUMP

Quanto rinfacciato da Romney a Trump, nell'editoriale al vetriolo che ha battezzato il 2019, corrisponde alla reprimenda dell'ex presidente George W. Bush contro un inquilino della Casa Bianca mai nominato, ma inconfondibile destinatario. In uno dei rari interventi pubblici, nell'ottobre 2017 l'ex presidente repubblicano denunciò «la perdita di vista dei propri ideali» dell'America di Trump: «Una basfemia dei valori», risultato di una «politica sempre più vulnerabile alle teorie del complotto e alle invenzioni totali» e minaccia «all'identità stessa della nazione che dipende dalla trasmissione degli ideali di civiltà». Dopo le Presidenziali del 2016, Bush junior e la consorte Laura comunicarono di «aver votato scheda bianca», e fino in punto di morte il loro amico McCain (amico anche di Obama) ha rifiutato Trump, tanto da non volerlo al funerale.