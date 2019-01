Perché nello scontro Usa-Cina si scalda il fronte di Taiwan

La “liberazione” di tutti i territori percepiti dalla Cina come “cinesi” risale al 1949, quando l’esercito rivoluzionario guidato da Mao Tse-tung ebbe il sopravvento e i nazionalisti si rifugiarono a Taiwan. Il ruolo di Taiwan è cruciale dal punto di vista geografico: tra la Cina e il Pacifico, infatti, si trova una catena di isole che funge da recinto per il transito delle navi cinesi: in tempo di pace i varchi sono aperti, ma in tempi più tesi quei varchi si possono chiudere facilmente, isolando così la Cina. Il libero accesso al Pacifico è ostacolato innanzitutto dal Giappone. Il Giappone contende alla Cina anche l’arcipelago disabitato che chiama Senkaku e che i cinesi chiamano Diaoyu, a Nord-Est di Taiwan. Inoltre Vietnam, Filippine, Malesia, Singapore e Indonesia sono tutti Paesi legati diplomaticamente e militarmente agli Stati Uniti. Questi Paesi rappresentano la vasta linea di contenimento marittimo che formano il perimetro difensivo statunitense in Asia orientale. Il valore di un’amicizia in quell’area spiega anche la disponibilità al dialogo che Trump ha mostrato nei confronti della Corea del Nord.

IL TAIWAN RELATIONS ACT SIGLATO CON GLI USA

Per la Cina, Taiwan è la sua 23esima provincia, mentre in realtà è alleata degli Usa che ha fornito l’isola di una marina e di un’aviazione ben attrezzate. Gli americani si sono impegnati a difendere l’isola da un’eventuale invasione cinese con il Taiwan Relations Act del 1979. Ma se Taiwan dovesse dichiarare la piena indipendenza dalla Cina, ponendo in essere quello che Pechino considererebbe un atto di guerra, gli Stati Uniti non sarebbero tenuti a intervenire in suo aiuto perché si tratterebbe di una provocazione. L’equilibrio è quantomai delicato e le frasi di Xi Jinping sembrano presagire una forzatura di questo equilibrio. La querelle su Taiwan è dunque storia vecchia: come mai Xi la porta alla ribalta ora?