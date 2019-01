Perché Trump ha un nuovo problema con il muro con il Messico

Da una parte il tycoon non molla sulla sua richiesta di 5 miliardi di dollari per finanziare la costruzione del muro al confine, dall'altra i democratici hanno poco interesse al compromesso e vogliono far pesare la nuova forza acquisita grazie alle elezioni di midterm. Intanto il risultato è che almeno nove dipartimenti federali e diverse agenzie governative restano di fatto chiusi, con l'impossibilità di pagare anche gli stipendi e con le amministrazioni locali costrette a sopperire con proprie risorse alla paralisi di servizi come la raccolta dei rifiuti. Di fronte allo stallo Trump aveva già dichiarato di essere pronto a chiudere il confine anche senza il muro: «Saremo costretti a chiudere completamente il confine meridionale se i democratici ostruzionisti non ci daranno i soldi per completare il Muro e (non ci permetteranno di) cambiare anche le ridicole leggi sull'immigrazione che oberano il nostro Paese», è stata la sua promessa. Ma non è chiaro ancora in che modo possa realizzarla.