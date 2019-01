In Germania pubblicati dati personali di centinaia di politici

Documenti interni e dettagli personali: il cyber attacco contro la politica tedesca tutta, tranne l'estrema destra, non ha lasciato spazio alla fantasia. I dati di centinaia di politici tedeschi sono stati hackerati e pubblicati su twitter in un mega attacco cyberattacco, che ha riguardato tutti i partiti, tranne l'ultradestra. Sono stati coinvolti infatti Cdu, Csu, Spd Verdi, Fdp e Linke, ma non l'Afd. Lo riportano i media locali, riprendendo una notizia pubblicata da Rbb. Sarebbero stati pubblicati numeri di cellulari, dati di carte d'identità, chats, lettere, conti e informazioni di carte di credito, secondo quanto si legge in una nota dell'emittente pubblica della zona di Berlino. La fuga di documenti è stata scoperta per la prima volta la sera di giovedì 3 gennaio, ha riferito l'emittente. Tuttavia, i documenti erano stati pubblicati online già a partire da dicembre 2018 su un account Twitter di Amburgo che li pubblicò in uno stile di calendario dell'Avvento. L'account twitter si descrive con diverse "etichette" dal ricercatore sulla sicurezza, artista e account di satira. La maggior parte delle informazioni trapelate erano i dettagli di contatto come indirizzi e numeri di cellulare. Tuttavia, in alcuni casi sono stati rilasciati anche documenti più personali, inclusi dati bancari e finanziari, carte d'identità e chat private. Nessuno dei documenti è stato segnalato come altamente sensibile. I documenti trapelati includevano domande di lavoro, memo di partito e liste di membri del partito. Alcuni documenti avevano più di un anno. Al momento non ci sono altri aspetti o motivazioni del caso conosciute.