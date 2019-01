La fiera dell'ipocrisia sulla Supercoppa italiana in Arabia Saudita

L’Arabia Saudita è un Paese democratico? No. Vi è parità di diritti tra uomini e donne? No. È un Paese dove si pratica la pena di morte? Sì. Dove si reprime il dissenso? Sì. A fronte di queste domande che odorano di retorica tanto ne sono scontate le risposte, dobbiamo chiederci se vi sono altri Paesi nel mondo nei quali vige la medesima realtà e non possiamo che dare lo stesso riscontro: sì, ve ne sono altri, anzi, parecchi altri. Potremmo anche domandarci da quanto tempo conosciamo il trattamento dei “diritti umani” osservato in Arabia Saudita e in pari tempo scorrere le statistiche delle nostre relazioni commerciali e finanziarie con quel Paese così come con gli altri Paesi che possono essere affiancati all’Arabia Saudita. Lo conosciamo da sempre, cioè fin dalla nascita di quello Stato e con quello Stato abbiamo intrecciato da sempre intensi rapporti. Grazie al petrolio? Certo. Grazie alla domanda saudita dei prodotti italiani? Certo.

MISSIONE DI DONNE D'AFFARI ITALIANE GIÀ NEL 2004

E “i diritti umani” come li abbiamo tenuti in conto mentre compravamo (e compriamo) quel petrolio e mentre vendevamo (e vendiamo) i nostri prodotti, per non parlare del gradimento manifestato in merito agli investimenti sauditi in Italia? Come accettare in questo contesto le visite effettuate in Arabia Saudita da parte di tanti uomini e tante donne d’affari italiani per cogliere le opportunità di affari offerte da quel Paese quando queste disparità di trattamento erano sotto gli occhi anche di chi non voleva vedere? Ho il personale ricordo di una missione di donne d’affari italiane nel lontano 2004 e della loro soddisfazione al termine della visita. E allora i limiti imposti alle donne erano ben più visibili e marcati di quanto non lo siano adesso.