Trump minaccia l'emergenza nazionale per il muro con il Messico

UN DEMOCRATICO AL PENTAGONO?

Intanto il tycoon potrebbe ancora sparigliare le carte scegliendo un democratico per il Pentagono: Jim Webb, ex senatore ed ex candidato presidenziale nel 2016, ma soprattutto fiero oppositore della guerra in Iraq. Per questo - scrive il New York Times - ritenuto da Trump persona adatta per gestire il ritiro delle truppe da Siria e Afghanistan. Con buona pace dei molti falchi repubblicani che aspirano a prendere il posto di James Mattis. Anche perché Webb è anche un fermo sostenitore della linea dura contro la Cina e criticò a suo tempo gli sforzi di Barack Obama che portarono all'accordo sul programma nucleare dell'Iran.