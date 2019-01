Perché la cybersecurity tedesca rimane un modello

Non è la prima volta che Angela Merkel viene spiata e che i suoi messaggi finiscono in piazza. Le istituzioni tedesche, fino ai più alti vertici, sono state intercettate a lungo da una centrale di spionaggio degli “alleati” americani, scoperta nel 2013 sui tetti di Berlino. Poi, o nel mentre, si sono alzate le antenne russe, almeno da quanto si è potuto ricostruire: risalire alla fonte di un hackeraggio, infatti, è sempre impossibile. Si pensa che i troll disseminati nel web per le elezioni del 2017 e i malware sparati contro i sistemi informatici dei dipartimenti di Stato nel febbraio del 2018 possano essere riconducibili al team Apt28 (acronimo di Advanced persistent threat, minaccia persistente avanzata), considerato vicino al Cremlino. Sempre dall'Apt28 potrebbe provenire la massa di documenti e di dati di varie personalità tedesche, riversata in Rete dallo scorso Natale come un velenoso regalo. Anche l'attacco di un anno fa partì a dicembre, e dire che la Germania è lo Stato Ue che più investe in cybersecurity e la sua rete informatica è giudicata molto sicura.

CYBERSECURITY IMPORTANTE COME MARINA O AVIAZIONE

Smantellati gli hacker della Cia e dell'Nsa, la difesa tedesca si è attrezzata investendo centinaia di milioni di euro per tamponare le vulnerabilità. In Germania il team di contro-hacker di Stato ormai supera il migliaio di unità, nel 2017 è entrato in servizio un cybercommando che è a tutti gli effetti una nuova branca militare – da ingrossare – di pari rango della marina, dell'aviazione o di altri rami della Bundeswehr. Altri 1800 tra «hacker etici e i migliori esperti informatici» sono in fase di reclutamento entro il 2021, anche attraverso studi e centri di ricerca universitari finanziati con decine di milioni di euro. Si è creato un hub di cyberinnovazione per start up e altri stanziamenti nella cybersecurity sono previsti in linea con le direttive nel piano Prospettive 2040 del ministero della Difesa. L'obiettivo è rendersi autonomi dagli Stati Uniti, riarmarsi per avere un ruolo di punta insieme alla Francia nel progetto di Difesa dell'Ue, e rispondere alle minacce informatiche che si sono intensificate, soprattutto dall'Est.