Scontri tra gilet gialli e polizia nell'ottavo sabato di proteste

I gilet gialli sono scesi in piazza per quello che chiamano l''atto VIII', ovvero l'ottavo sabato di manifestazioni in diverse città francesi. A Parigi, tra le 500 e le 600 persone si sono radunate sugli Champs Elysees, accanto all'Arco di Trionfo. La folla si è poi ingrossata, fino a raggiungere le 4 mila unità. «Manifesteremo qui tutti i sabati, continueremo per tutto il 2019», ha detto al megafono Sophie, una dei manifestanti di questo gruppo, secondo i media francesi. «Faremo sì che i cittadini si riprendano il potere. Vogliamo degli stati generali organizzati dal popolo per il popolo». Altri gridavano «dimissioni di Macron», mentre accendevano fumogeni e bloccavano il traffico. Blocchi stradali o ferroviari anche ad Avignone, Marsiglia, Sedan (Ardenne) e in altre località.