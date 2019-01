I bancari belgi adesso fanno gli infermieri

LE BANCHE IN BELGIO PERDONO IL 2% L'ANNO DI OCCUPATI

Il Belgio è un Paese alle prese con questo tipo di problemi. Ci sono troppi bancari, retaggio di una mentalità (che esiste anche in Italia) legata ai tempi passati per cui entrare in un istituto di credito era garanzia di posto fisso con stipendi da settore privato, e scarsità di infermieri, essendo considerato quello dei paramedici un settore dove lavorano persone poco qualificate. Ma adesso, invece, nelle banche latitano soldi e certezze, mentre per fare gli infermieri servono competenze e titoli universitari. Passare da dietro uno sportello alla corsia di un'ospedale non è necessariamente degradante. Come spiega la Fédération belge du Secteur Financier (Febelfin) - omologo belga della nostra Associazione bancaria italiana - da una ventina d'anni il settore sta perdendo un 2% di addetti all'anno a causa della digitalizzazione e della crescita della diffusione dei servizi online. Finora il contraccolpo è stato assorbito a colpi di mobilità interna, pensionamenti anticipati e mancate sostituzioni. Ma se si continua di questo passo, sarà difficile evitare i licenziamenti. Poiché però gli ospedali hanno invece gravi carenze di organici, la Febelfin ha firmato con i sindacati un protocollo d’intesa i cui termini sono stati rivelati il 26 dicembre dal quotidiano L’Echo.

BANCHIERI IN PRESTITO AGLI OSPEDALI, IN FUTURO ALLA LOGISTICA

La parola d’ordine è «mobilità esterna», o «mobilità dei talenti», detta in altro modo. Per «facilitare l’incontro tra il collaboratore e un futuro datore di lavoro potenziale», verranno offerti corsi di formazione per insegnare ai bancari a fare gli infermieri: o anche altri lavori, ma il settore della sanità è stato il primo a firmare un accordo, prevedendo la partenza dei corsi per il settembre del 2019. Le formule previste sono diverse. Si potrà ad esempio provare un nuovo mestiere con un incarico temporaneo di tre mesi in “prestito” presso altri datori di lavoro, che rimborseranno una parte del salario all’impresa che "cede" momentaneamente un addetto. Ma alcuni dipendenti più anziani potranno essere trasferiti direttamente a impieghi vacanti. Dopo la sanità, un secondo accordo dovrebbe essere siglato con il settore della logistica, che è in grande sviluppo per il boom dell’e-commerce. Da bancari ad addetti Amazon…