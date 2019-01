Gilet gialli: contro Macron scendono in piazza le donne

Alla Bastiglia hanno attraversato la piazza fermando il traffico e cantando poi la Marsigliese in piedi sui gradini dell'Opera Bastille. Si sono poi dirette verso place de la Republique, come era indicato nella pagina Facebook delle "donne gilet gialli". A Tolosa, nel sud-ovest, le manifestanti hanno sfilato in 300 dietro lo striscione «precarie, discriminate, arrabbiate, donne in prima linea». E cantando «Macron sei finito, le ragazze sono piazza». Analoga manifestazione, pacifica al contrario degli scontri di ieri, si è svolta in Normandia, a Caen.

L'ENDORSEMENT DI BRIGITTE BARDOT

«Comprendo quello che vivono, la loro rabbia quotidiana»: Brigitte Bardot spiega, in un'intervista al quotidiano Midi Libre, perché - come da lei stessa annunciato fin dal mese di novembre - è dalla parte dei gilet gialli e della loro protesta. L'attrice, animalista convinta e simpatizzante di estrema destra, aggiunge: «Quando vedo i milioni usati per cose di un'incredibile futilità, quando vedo i viaggi dei politici in aereo privato, le macchine, gli autisti...tutto questo denaro speso è insopportabile. Che lo si dia a gente che non ha più un centesimo».