Il capo di Gabinetto Kevin Sweeney lascia il Pentagono

Nuovo addio al Pentagono. Secondo quanto riportano i media statunitensi, si è dimesso il capo di Gabinetto Kevin Sweeney. Quello del 55enne contrammiraglio originario del Montana è il terzo addio illustre in questo inizio 2019. I primi due, il segretario alla Difesa Jim Mattis e l’inviato per la coalizione anti Isis, Brett McGurk, avevano già deciso di lasciare in aperto disaccordo con la decisione del presidente americano Donald Trump di ritirare le truppe Usa dalla Siria.

