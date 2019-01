La scommessa di Mohammed VI sul turismo green in Marocco

IN MAROCCO FA SCUOLA IL MODELLO TAGHAZOUT

A Taghazout, Boris Romanò, guida turistica di Verbania trapiantata a Berlino, è approdato qualche autunno fa da surfista e da un paio di anni, nella sua proprietà fronte mare, lavora per mettere in piedi un surf camp, attrezzato con diversi servizi e comodità. «Un luogo magico», racconta Romanò a Lettera43.it. «La residenza ha una ventina di posti letto, ma voglio che il mio camp sia anche altro, qualcosa più dell'ostello e delle attrezzature e agli spazi per i corsi di surf. Ci devono essere Internet, libri, riviste, per rilassarsi e magari anche lavorare sulla terrazza di fronte al mare, come fanno ormai tanti creativi nei coworking. Il camp, insomma, deve anche creare sviluppo. Per Agadir ci sono voli low cost da diversi Paesi d'Europa (dall'Italia per Marrakech) e l'attività di Romanò è una delle strutture sostenibili che stanno nascendo nel villaggio, in linea con il modello di turismo del regno.

OLTRE 600 ETTARI DI BAIA INCONTAMINATA

Per il Marocco la baia di Taghazout è il simbolo di uno sviluppo, anche di lusso, a misura di uomo. Il villaggio delle spiagge bianche battute dal vento e dalle onde, scoperto dai surfisti hippie negli Anni 70 e da allora mutato poco o nulla, deve restare un luogo del benessere. Lontano dalla filosofia di Agadir, la Rimini del Marocco distante solo un quarto d'ora d'auto, e anche dall'inflazionata capitale marocchina dei surfisti Essaouira, più a Nord. Il piano urbanistico per i circa 600 ettari della baia prevede un campo da golf e un hotel, un resort ecologico e diverse residenze più piccole, come l'ostello che vuole aprire Romanò, nel villaggio del surf. Poi accademie per imparare a cavalcare sulle onde, negozi di artigiani, locali e luoghi per eventi culturali. Le strutture, in parte aperte e in parte in costruzione, sono modellate, secondo il piano del governo, «sui principi del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni, della protezione della biodiversità e dell'ecosistema, dell'impiego di personale locale».