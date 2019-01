I militari stanno cercando di prendere il potere in Gabon, dove la famiglia del leader malato Ali Bongo Ondimba 'regna' da 50 anni. Lo ha annunciato l'esercito, secondo quanto riporta la Bbc online. Il colpo di Stato, hanno detto i militari, servirà «a ripristinare la democrazia». I soldati hanno preso il controllo della stazione radio nazionale nelle prime ore del 7 gennaio e hanno letto un breve comunicato annunciando la costituzione di un Consiglio nazionale per la restaurazione. La Bbc riporta che carri armati e veicoli armati circolano sulle strade di Libreville, la capitale, in queste ore. Un portavoce del governo, Guy-Bertrand Mapangou, ha smentito i militari annunciando che il golpe è stato sventato. La situazione, ha detto Mapangou alla Bbc, è «sotto controllo» e quattro dei capi della rivolta sono stati arrestati, mentre un quinto è in fuga.