Di Maio e Salvini si schierano con i gilet gialli

A stretto giro non si è fatto mancare un commento anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini: «Sostegno ai cittadini perbene che protestano contro un presidente che governa contro il suo popolo ma assoluta, ferma e totale condanna di ogni episodio di violenza che non serve a nessuno».

I GILET GIALLI MODERATI ANNUNCIANO LA CREAZIONE DI UN PARTITO

Jacline Mouraud, ex portavoce dei gilet gialli, tra i rappresentanti dell'ala moderata del movimento minacciata di morte dalla frangia più radicale, ha intanto annunciato di lavorare alla creazione del proprio partito politico: è quanto rivela France Info. Obiettivo del partito battezzato 'Les Emergents', gli 'Emergenti', è una grande riforma fiscale e il «ritorno del sociale» nell'agenda politica.

L'INDIGNAZIONE DI FORZA ITALIA

«Di Maio arruola i gillet gialli. Li battezza pacifisti e offre i servigi di Rousseau. Imbarazzante. In effetti è molto pacifico mettere a ferro e fuoco una nazione, pestare un poliziotto e assaltare un ministero. Chi delegittima le istituzioni e attenta alla loro sopravvivenza non merita alcun supporto. Tanto meno dal governo italiano», ha dichiarato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. «Cose da pazzi: Di Maio infrange il diritto internazionale, lo Statuto delle Nazioni Unite e decide di sostenere apertamente i gilet gialli francesi, presumibilmente in vista delle elezioni europee. Tutto questo oltre a farci fare una figura barbina a livello mondiale, mette a rischio l'Italia, gli italiani e le esportazioni italiane in Francia (secondo partner commerciale italiano a livello mondiale). Salvini e la Lega farebbero bene a prendere le distanze da una tale affermazione del vicepremier e a riconsiderare seriamente un'alleanza che espone l'Italia a danni incalcolabili», è stata la reazione della deputata di Forza Italia Deborah Bergamini.