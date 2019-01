Cos'è Les Emergents, il partito nato dai gilet gialli

Jacline Mouraud, ex portavoce dei gilet gialli, tra i rappresentanti dell'ala moderata del movimento minacciata di morte dalla frangia più radicale, ha annunciato di lavorare alla creazione del proprio partito politico: è quanto rivela France Info. Obiettivo del partito battezzato 'Les Emergents', gli 'Emergenti', è una grande riforma fiscale e il «ritorno del sociale» nell'agenda politica.

DI MAIO: «NON MOLLATE»

«Gilet gialli, non mollate!»: è l'incipit di un post di Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle. «Il MoVimento 5 Stelle è pronto a darvi il sostegno di cui avete bisogno. Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze durante le manifestazioni, ma sappiamo bene che il vostro movimento è pacifico. Possiamo mettere a vostra disposizione alcune funzioni del nostro sistema operativo per la democrazia diretta, Rousseau, per esempio call to action per organizzare gli eventi sul territorio o il sistema di voto per definire il programma elettorale e scegliere i candidati da presentare alle elezioni. E' un sistema pensato per un movimento orizzontale e spontaneo come il vostro e saremmo felici se voleste utilizzarlo. Una nuova Europa sta nascendo», si legge nel post. «In Francia, come in Italia, la politica è diventata sorda alle esigenze dei cittadini che sono stati tenuti fuori dalle decisioni più importanti che riguardano il popolo. Il grido che si alza forte dalle piazze francesi è in definitiva uno: 'fateci partecipare!'. È lo stesso spirito che ha animato il MoVimento 5 Stelle e migliaia di italiani fin dal 4 ottobre del 2009, il giorno della nostra nascita. E da quel momento non ci siamo mai fermati».