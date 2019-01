Viaggio tra i rifugiati bloccati a Lesbo

Il testo dell'intesa, definita misura straordinaria e temporanea, si basa su due fondamenti. Il primo stabilisce che i profughi sulle isole greche cui non sia riconosciuta la protezione internazionale vengano rimpatriati in Turchia, nel rispetto tuttavia del principio di non-refoulement (principio del non respingimento), riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra. Tale principio prevede che a un rifugiato non possa essere impedito l’ingresso nel Paese né che possa essere deportato, espulso o trasferito verso territori in cui la sua vita o la sua libertà sono a rischio. Soltanto dichiarando la Turchia «Paese terzo sicuro» il principio è rispettato. Ma la Turchia può veramente essere considerato un Paese sicuro, per esempio, per un siriano di etnia curda? Il secondo fondamento è che per ogni siriano riportato in Turchia, un siriano richiedente asilo venga ricollocato in uno Stato europeo sulla base dei posti messi a disposizione dai singoli Paesi dell'Unione, cosa che nella realtà trova l'opposizione di diversi governi non disposti ad assumersi quote di rifugiati.