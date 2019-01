Il papa populista, un leader 'global’ contro i nazionalismi

Non si dimentichi che il Vaticano intrattiene rapporti diplomatici con 183 nazioni del mondo, 89 di queste – compresi l’Unione europea e il Sovrano militare Ordine di Malta – hanno una rappresentanza diplomatica a Roma che si affianca a quelle presso lo Stato italiano; numeri che danno la misura di un sistema di relazioni quanto mai vasto, articolato e diffuso in ogni angolo del Pianeta. E appunto di fronte agli ambasciatori di mezzo mondo Francesco ha tenuto il 7 gennaio un lungo discorso nel quale, fra l’altro, un passaggio significativo è stato dedicato alla recente intesa stretta fra la Santa Sede e la Cina per la nomina condivisa dei vescovi (scelti in accordo con le autorità di Pechino) considerato una pietra miliare per la diplomazia vaticana. In virtù dell’intesa raggiunta, è stata sanata la ferita delle ‘due chiese’ cinesi, quella di Stato fedele alla Repubblica popolare e quella clandestina fedele a Roma. Gli Stati Uniti non sono mai stati citati, né il loro ruolo di grande potenza; l’unico riferimento che il papa ha fatto in tal senso è stato al “Nord America”, associato all’ Europa per descrivere le politiche di limitazione negli ingressi dei migranti messe in atto da alcuni governi.

IL RIFERIMENTO DEL PAPA AI PATTI LATERANENSI

Un breve riferimento – ma non per questo di minore importanza – è stato dedicato all’Italia. Francesco ha voluto soffermarsi sulla ricorrenza dell’11 febbraio, novantesimo anniversario dei Patti Lateranensi, quindi ha affermato: «Come ebbe ad affermare Pio XI, con il Concordato la Chiesa poté nuovamente contribuire appieno alla crescita spirituale e materiale di Roma e di tutta l’Italia, una terra ricca di storia, di arte e di cultura, che il cristianesimo ha contribuito a forgiare. In questa ricorrenza, assicuro al popolo italiano una speciale preghiera affinché, nella fedeltà alle proprie tradizioni, mantenga vivo quello spirito di fraterna solidarietà che lo ha lungamente contraddistinto». Un modo, questa volta diplomatico, come si addiceva all’occasione, per riaffermare che la solidarietà verso i poveri gli ultimi, i migranti ripetutamente richiamata nel suo discorso, è parte integrante di un’autentica tradizione cristiana. Francesco ha riproposto, inoltre, la sua idea di globalizzazione che guarda al ‘locale’. Una visione fortemente global arricchita però dalla valorizzazione di differenze e identità; tradotto in azione politica, è un multilateralismo in dialogo con le nazioni più fragili e povere, con le popolazioni escluse o emarginate dai processi di mondializzazione economica. In ogni caso i temi del lavoro, della giustizia, della pace, tipici della diplomazia vaticana, sono stati compresi entro due bastioni culturali e storici ben precisi.