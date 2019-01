Serbia e Ungheria, il vento dell'Est che chiede democrazia

TUTTE LE OPPOSIZIONI CONTRO

I tempi sono cambiati e come allora Orban, fondamentalmente un demagogo conformista, sta fomentando gli umori delle folle. Quanto ad Aleksandar Vucic, presidente dall'aprile del 2017, è nel mirino dei dimostranti per l'arroganza contro i politici e i giornalisti che non la pensano come lui e il sospetto di spedizioni punitive. Sia Orban sia Vucic hanno ancora poco da temere: nonostante la società civile dei due Paesi sfidi da settimane il gelo dell'Est con temperature ben sotto lo zero, dimostrando anche la notte, la maggioranza degli ungheresi e dei serbi resta dalla parte dei due leader che sbeffeggiano le minoranze. Vucic, ex ultra nazionalista alleato di Slobodan Milosevic, ha vinto le Presidenziali due anni fa con il 55% e gli ultimi sondaggi lo danno ancora sopra il 53%. Stesso copione per Orban, confermato premier per la quarta volta nell'aprile del 2018 con uno schiacciante 49% e la maggioranza di due terzi del parlamento.

I SERBI TORNANO IN PIAZZA DAL 2000

Anche il Partito progressista (Sns) di Vucic controlla l'ampia maggioranza di 60 su 250 seggi del parlamento. Messe insieme le opposizioni che guidano la protesta sotto l'ombrello dell'Alleanza per la Serbia (Szs) raccoglierebbero, sempre secondo le recenti rilevazioni, appena il 15% dei voti: ancora meno del blocco a 360 gradi anti-Orban che, dall'estrema destra all'estrema sinistra, in un'improbabile cartello sfiorerebbe il 40%. Nei cortei di Budapest le bandiere rosse dei socialisti e dei comunisti si mischiano ai vessilli ultra-nazionalisti dell'estrema destra dello Jobbik, che ha dichiarato guerra al partito Fidesz al governo. Ma conciliare ideologie opposte in un'alleanza per l'esecutivo è praticamente impossibile. Tuttavia è un errore di Vucic e Orban sottovalutare l'insofferenza che cova in Serbia e che monta in Ungheria. A Belgrado le opposizioni non si muovevano dai tempi della rivolta del 2000 contro Milosevic.