Kim a sorpresa in Cina studia un summit con Trump

Il leader nordcoreano Kim Jong Un è in missione per la quarta volta in Cina, dal 7 al 10 gennaio, su invito del presidente cinese Xi Jinping, mentre è in discussione un secondo summit con il presidente americano Donald Trump malgrado lo stallo negoziale sulla denuclearizzazione. La missione, ufficializzata dall'agenzia Nuova Cina, ha visto Kim - ha aggiunto la Kcna - partire il pomeriggio del 7 gennaio da Pyongyang insieme alla first lady Ri Sol Ju e a funzionari come Kim Yong Chol (a capo dei negoziati con gli Usa) e il ministro degli Esteri Ri Yong Ho), arrivando in tarda mattinata, nel giorno che si ritiene essere quello del suo 36esimo compleanno. Lunedì sera, la Yonhap ha parlato di un treno del Nord che aveva superato il confine a Dandong ipotizzando la presenza di Kim.