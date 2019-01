Le incognite del ritiro Usa dalla Siria dietro la missione di Pompeo

La missione è delle più difficili e non poteva che essere affidata all’ex numero uno della Cia, Mike Pompeo. Tocca all’attuale segretario di Stato americano tirare le fila dei rapporti tra Washington e i principali interlocutori mediorientali, dopo l’annuncio del ritiro Usa dalla Siria, giunto come una doccia fredda soprattutto per Israele, preoccupato per la possibile espansione dell’Iran. L’abbandono americano arriva in un momento delicato per lo scacchiere dell’area che si estende dalla Giordania fino agli Emirati Arabi e all’Oman, passando per Egitto, Bahrein, Qatar, Kuwait e Arabia Saudita, tutte tappe del viaggio del responsabile della politica estera americana. Oltre ai difficili equilibri nella regione e ai rapporti tra Teheran e Tel Aviv, in agenda anche il caso Khashoggi, al centro di un’altra visita pressoché contemporanea, quella del consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, John Bolton, in Turchia e Israele.

LA STRATEGIA DEGLI USA DIETRO IL «RITIRO»

Il nodo del ritiro americano dal teatro siriano, annunciato a sorpresa da Donald Trump, resta in primo piano nella settimana di fitti colloqui di Pompeo. Un tema in parte affrontato nei giorni scorso dal segretario alla Sicurezza nazionale, che non ha esitato a correggere il tiro rispetto alle dichiarazioni del capo della Casa Bianca: nessun ritiro immediato statunitense, quanto piuttosto un ridimensionamento della presenza di uomini e mezzi nell’arco di quattro mesi. Così ha precisato Bolton, che ha spostato l’attenzione dal piano più strettamente militare a quello strategico e diplomatico, passando il testimone a Pompeo. Nonostante la precisazione di Trump, che il 6 gennaio ha dichiarato di non aver mai parlato di un ritiro “veloce”, l’intenzione di Washington è di far sì che circa 2 mila uomini delle forze speciali “non si allontanino troppo” dall’area.