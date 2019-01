La continua guerra Italia-Francia dai migranti a Fincantieri

In principio furono i migranti, con lo scontro tra l'Italia che accoglieva coloro che arrivano via mare e la Francia a fare i conti con i movimenti interni secondari tra un confine e l'altro. Poi è arrivata la conferenza sulla Libia e le tensioni faticamente ricomposte sull'acquisizione di Stx da parte di Fincantieri. Già quando a Roma e Parigi governavano due esecutivi amici i motivi di conflitto non mancavano. Dopo le elezioni di marzo 2018, con la nascita a giugno del governo gialloverde, la scelta di chiudere i porti e non rispettare il diritto internazionale, la reazione italiana sulla Libia e le nuove difficoltà di Emmanuel Macron con i gilet jaunes, non hanno fatto altro che moltiplicarsi. Del resto per Matteo Salvini il presidente francese è il contendente perfetto e per Macron il leghista sovranista, pure. Potranno rappresentare il duello tra sovranismo ed europeismo alle elezioni europee del 2019, guadagnandoci entrambi, mentre tutti sanno che a vincere sarà il Partito popolare europeo, cioè il centrodestra che va da Angela Merkel a Jean-Claude Juncker fino a Silvio Berlusconi alleato fino a ieri di Salvini e che occhieggia ai nuovi partiti di estrema destra. E tuttavia i motivi di conflitto mischiano il puro scontro politico a questioni assai serie. Con il rischio che anche gli accordi economici e industriali possano saltare come nel caso di Fincantieri. Ecco le tappe del conflitto tra i due governi per come si è sviluppato finora, mentre la lista continua ad allungarsi.